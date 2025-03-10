İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan ile YİK Başkanı Aras hakkında 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda, yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddiasına ilişkin iddianame düzenlenmişti. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirmeyi yaptı ve 2 ismin yargılanmasına karar verdi.
İKİ İSİM ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Ekol TV Muhabiri Dilek Yaman Demir ayrıntıları şöyle aktardı:
-Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras hakkında iddianame düzenlenmişti.
-Haklarında 5.5 yıla kadar hapis istemi vardı. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirmeyi yaptı ve 2 ismin yargılanmasına karar verdi.
-Haklarında 2 farklı soruşturma vardı 'Zincirleme Şekilde Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' aynı zamanda 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlaması vardı.
-Savcılık sadece 'Zincirleme Şekilde Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan iddianame düzenledi. İki isim de Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.