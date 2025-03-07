Son dakika haberi... Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
POLİS EŞLİĞİNDE İFADEYE GÖTÜRÜLDÜLER
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, 13 Şubat'taki Dernek Genel Kurulu toplantısındaki konuşma nedeniyle 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turan ve YİK Başkanı Aras'ın yaptıkları konuşmalarda, "içeriği hakkında bilgi sahibi olmadıkları olaylara ilişkin yalnızca basından öğrendikleri bilgilerle dezenformasyon içerikli ifadeler kullandıklarını" öne sürdü.
TÜSİAD Başkanları polis eşliğinde ifade vermeye getirildi. İfadeleri tamamlanan başkanlar yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.