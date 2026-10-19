Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Silivri Cezaevi'nden hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Hasan Mutlu, sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle Eylül 2025'te de ameliyata alınmıştı. Taburcu olduktan 4 gün sonra gözaltına alınan Mutlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
CEZAEVİNDE ŞİKÂYETLERİ ARTTI
Cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetleri artan Hasan Mutlu, 22 Ekim'de Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek kontrolleri yapılmıştı. Cezaevinde bulunduğu süreçte Mutlu'nun ağrılarının ve sağlık şikâyetlerinin arttığı aktarıldı.
Mutlu'nun 22 Ekim'de Silivri Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hasan Mutlu, geçen sene de ameliyat olmuştu.