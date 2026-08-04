Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan alınan kan, idrar ve saç örneklerine ilişkin inceleme tamamlandı.
Hakkındaki ihbarlar doğrultusunda yapılan analizlerde, Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Öte yandan Beşikçioğlu'nun, 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, "Esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım." dediği belirtildi.
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