Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 24 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 10'u nöbetçi hakimliğe çıkarılırken, 1 kişi tutuklanmış, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen diğer 14 şüpheli ise ek ifade işlemleri için yeniden emniyete götürülmüştü. Soruşturma kapsamında son olarak DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter de gözaltına alındı. Böylece dosya kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 25'e yükseldi.

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