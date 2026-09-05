Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya platformlarında müstehcenlik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 farklı ilde operasyon düzenledi. Belirlenen 7 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

BİR ŞÜPHELİ HALEN CEZAEVİNDE

Şüphelilerden birinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, bir diğer şüphelinin ise halen ceza infaz kurumunda bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sanal medya hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı, ayrıca farklı platformlarda hesaplar oluşturarak ücretli özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştığı belirlendi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi bekleniyor.