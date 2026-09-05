Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimini CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmış, AKP’nin itirazı üzerine seçim mahkeme kararıyla yenilenmişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de belediyenin itirazını reddetmişti.

SEÇİM ÖNCESİ DENGELER DEĞİŞTİ

Yenilenecek seçim öncesinde 4 CHP’li meclis üyesi partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı. Ardından 3 belediye meclis üyesinin gözaltına alınması, seçim sürecini daha da kritik hale getirdi.

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisi’nin başkanvekilini belirlemek üzere 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da toplanmasının uygun görüldüğünü açıkladı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise meclis üyeleri gözaltındayken seçim yapılmasına tepki gösterdi.

Bugün yapılacak seçim öncesinde polis ekipleri de sabahın erken saatlerinden itibaren belediye binası önünde güvenlik önlemi aldı.

ÜSKÜDAR’DA ÇAVUŞDERE CADDESİ TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar’da bugün gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle bazı yollarda ulaşım kısıtlamasına gidileceğini duyurdu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler kapsamında Çavuşdere Caddesi’nin, Hayrettin Çavuş Sokak ile Hatmi Sokak ve Evliya Hoca Sokak arasında kalan bölümü saat 07.00’den etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücülerin ulaşımda Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleri ile Evliya Hoca ve Hatmi sokaklarını alternatif güzergah olarak kullanmaları istendi.