Mersin’de belediyelere yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında operasyon düzenlendi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.
"330 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI" İDDİASI
Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik incelemelerde, "13 ihale ve 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin liralık kamu zararı" tespit edildiği iddia edildi.
Eş zamanlı operasyonun, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.