Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 03.39’da merkez üssü Van’ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Zeminden 6,95 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Van ve ilçelerinde hissedildi.
Kısa süreli endişe yaratan deremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.