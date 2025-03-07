Sosyoloji profesörü ve Türkiye’nin ünlü yemek gurmesi Vedat Milor, YouTube programında CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Lokantası’ndaki yemek deneyimlerini paylaştı...

Bu paylaşım, bazı çevreler tarafından örtülü reklam olarak değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığı, Vedat Milor hakkında soruşturma başlatarak yazılı savunmasını talep etti.

Bakanlıktan gönderilen yazıda, 'Söz konusu tanıtımların başka mecra kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığı, yayımlandı ise hangi mecra kuruluşlarında ve hangi tarihlerde yayımlandığının bilinmesine, yazılı basında yayımlanmış olanların asıllarına, sözlü ve görsel basında yayımlananlara ait ses ve görüntü kayıtlarına, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi’nin adı ile varsa kuruluşunuzun vergi kimlik numarasına, varsa kayıtlı elektronik posta(KEP) adresine, Şahsınıza ait resmi tebligat adres bilgisi ile varsa kuruluşunuzun açık unvanı, kayıtlı olunan meslek odası faaliyet belgesi ile şirket ana sözleşmesinin birer örneğine, gelir durumunuzu gösterir belge (son tarihli yıllık vergi beyanı ile eki gelir tablosu, bilanço vb.) örneğine ihtiyaç duyulmaktadır' denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı:

-Kent Lokantası’na giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar.

-Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak.

NOW TV'de İlker Karagöz'ün konuğu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Milor'a açılan soruşturmaya tepki gösterdi...

Özel, şu ifadeleri kullandı:

-Allah ıslah etsin. Kent Lokantalarının önünde kuyruk var. Yetişemiyoruz.

-Kent Lokantasından gerçekten yararlanması gerekenler yararlansın. Kent Lokantası'nın reklama ihtiyacı yok, kuyruk var önünde zaten.

MİLOR AÇIKLAMA YAPMIŞTI...



Vedat Milor, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dile getirilen benzer iddialarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kent Lokantası ziyaretinin tamamen kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini ve herhangi bir kuruluştan ödeme almadığını söylemişti...

Milor "Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağım" ifadelerini kullanmıştı...