İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın gözaltına alındı.
Ahmet Can Ağbaba'nın banka hesabına kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlı para girişleri tespit edildi.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: Sadık Can Köksal gözaltına alındı
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ın gözaltına alındığı öğrenildi