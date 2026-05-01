Taksim Meydanı için getirilen yasak kararına rağmen yürüyüş yapmak isteyen siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, polis tarafından kurulan barikatlar ve TOMA’larla engellendi. Beşiktaş yönünden Taksim’e yürümek isteyen HKP üyelerine müdahale edilirken, gözaltına alınanlar oldu.

Mecidiyeköy’de ise polis ablukası altında sloganlar atarak Taksim’e yürümek isteyen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mecidiyeköy Meydanı’nda Türkiye İşçi Partisi üyelerinin polis barikatına doğru yürüyüşe geçmesi üzerine biber gazlı müdahale gerçekleşti. Gazdan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın da arasında bulunduğu kalabalık yoğun şekilde etkilendi.

370 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağdaş Hukukçular Derneği, son yaptığı paylaşımda Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Yenikapı'da yapılan müdahalelerin ardından yaklaşık 370'i aşkın kişinin gözaltında olduğunu aktardı.

BAŞARAN AKSU DA GÖZALTINDA

Olaylar sırasında Mecidiyeköy’den Taksim’e yürümek isteyenler arasında bulunan Umut-Sen Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da gözaltına alındı. Aksu gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada, “Türkiye emekçilerine bir meydan kapatılamaz. O meydan herkes tarafından kullanılıyor. Resmi törenler, tribün törenleri, kutlamalar herkes Taksim’i kullanıyor. Bir tek işçilere, emekçilere, yoksullara meydan kapatılmış durumda” ifadelerini kullandı.