Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada Ahbap soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu. Söz konusu operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.



ÜNLÜ İŞ İNSANI DA GÖZALTINDA;



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran da yer aldı.



Başaran'ın 8 sene önce uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Başaran'ın vefatından sonra 22 taşınmazdan oluşan kompleksi kimsesiz ya da yardıma muhtaç üniversite okuyan kız öğrencilerine bağışlamak için Haluk Levent'e 60 milyon dolara sattığı ancak anlaştığı parayı alamaması üzerine Levent'ten şikayetçi olduğu belirtilmişti.



Gözaltına alınan diğer isimler şu şekilde:



Çiğdem Acil

Sedat Konca

Mert Ulu

Berk Ulu

Aytaç Köse

Ceyda Köse

Muzaffer Köse

Güney Köse

Alev Tohumcu

Ali Sungur Ariç

Batuhan Coşkundeniz

Gözde Aktı

Burak Özcan

Erkin Köse

Gürlek'in mesajı şöyle: