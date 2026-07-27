Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada Ahbap soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu. Söz konusu operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
ÜNLÜ İŞ İNSANI DA GÖZALTINDA;
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran da yer aldı.
Başaran'ın 8 sene önce uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Başaran'ın vefatından sonra 22 taşınmazdan oluşan kompleksi kimsesiz ya da yardıma muhtaç üniversite okuyan kız öğrencilerine bağışlamak için Haluk Levent'e 60 milyon dolara sattığı ancak anlaştığı parayı alamaması üzerine Levent'ten şikayetçi olduğu belirtilmişti.
Gözaltına alınan diğer isimler şu şekilde:
Çiğdem Acil
Sedat Konca
Mert Ulu
Berk Ulu
Aytaç Köse
Ceyda Köse
Muzaffer Köse
Güney Köse
Alev Tohumcu
Ali Sungur Ariç
Batuhan Coşkundeniz
Gözde Aktı
Burak Özcan
Erkin Köse
Gürlek'in mesajı şöyle:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir."