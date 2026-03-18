Akın Gürlek, şöyle konuştu:

'İKİ ŞEYİ PERDELEMEK İSTİYOR'

"Yani o belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler. Benim üzerime kayıtlı dört tane taşınmaz var. Yani o diğerlerini bilmiyorum. Yalan. Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor.

Yani Özgür Özel'in amacı burada asrın yolsuzluğu davasını perdelemek, birincisi amacı bu. İkinci amacı ben de kendisine şunu söylüyorum. Biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı.

Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da bazı istasyon çalışmaları var. Bu bazı istasyon çalışmalarında ortaya konuldu.

Muhittin Böcek'in aday olması için 15 Ocak 2024 tarihinde ki baz istasyon kayıtlarıyla sabit, Muhittin Böcek de aslında anlatacak da, zamanı var. Özgür Özel seçime girmesi için kendisinden bir şeyler istiyor.

'TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ'

Muhittin Böcek de bunu veriyor. Bu hususun ben dikkate alınmasını istiyorum. Benim verebilecek hesabım yok. Bu konuda da zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. Benim size söyleyeceklerim bunlar.

'SAHTE BELGELER'

Şimdi bakın orada ben de baktım, işte örnek belgeler sunuyor tapu belgeleri. Ya bunların hepsi gerçek dışı. Sahte belgeler. Yani zaten sahte hemen ortaya çıkar ki zaten manevi tazminat davası açtık. Burada da mahkeme tapuya yazacak gerçek midir, gerçek değil midir. Bunlar çok basit şeyler. Ya bu kadar anlatmaya da gerek yok, şey yapmaya da gerek yok ama Özgür Özel'in tamamen dediğim gibi bu son dakika çırpınışları yani. Ben bunu Yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum.

AKIN GÜRLEK'İN PAYLAŞTIĞI BELGE

Akın Gürlek, 4 taşınmazının olduğunu gösteren bir belge paylaştı. Belgede İstanbul'un Tuzla ilçesinde1 konut, İzmir'in Konak ilçesinde 2 daire ve 1 mesken bilgisi yer alıyor.

