Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38. Olağan Kurultay’a ilişkin “mutlak butlan” kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan ilan edilmesinin ardından parti içinde kurultay çağrıları hız kazandı...

CHP’li delegeler ve il örgütleri tarafından başlatılan olağanüstü kurultay talebine ilişkin toplanan imzalar, saat 11.45’te CHP Genel Merkezi’ne teslim edildi.

İmzaları genel merkeze getiren heyette 74 il başkanının yanı sıra CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu öğrenildi.

CHP TÜZÜĞÜNDE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY SÜRECİ...

CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için üç ayrı yöntem bulunuyor. Buna göre genel başkan doğrudan kurultay çağrısı yapabiliyor, Parti Meclisi karar alabiliyor ya da kurultay üyelerinin beşte birinin noter onaylı imzasıyla süreç başlatılabiliyor.

15 GÜN İÇİNDE İMZA, 45 GÜN İÇİNDE KURULTAY

Tüzük gereği delegelerin imzaları 15 gün içinde toplanarak genel başkanlığa sunuluyor. Başvurunun ardından olağanüstü kurultayın en geç 45 gün içinde yapılması gerekiyor.

900 İMZA SALT ÇOĞUNLUĞU AŞTI

Toplanan yaklaşık 900 delegenin imzasının, seçimli olağanüstü kurultay için gerekli olan salt çoğunluğun üzerinde olduğu ifade ediliyor.