Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. CHP'de milletvekili sayısı 128'e düştü. Ankara kulislerinde ise Özdemir'in yakın zamanda AKP'ye geçeceği konuşuluyor. Özdemir, 8 Ekim 2024 tarihinde İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılmıştı. Grup toplantısında Özdemir'e rozetini CHP lideri Özgür Özel takmıştı. Özel, Özdemir hakkında "Kadın hakları, hayvan hakları için mücadele veren biri. Bir süredir baba ocağı CHP'ye dönmek istiyordu" demişti. Nimet Özdemir, 2023 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 1. bölgeden 1. sıra milletvekili adayı oldu. 28. dönem TBMM İstanbul milletvekili olarak seçildi. 24 Temmuz 2024 tarihinde "İYİ Parti'den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullanarak İYİ Parti'den istifa etmişti.

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