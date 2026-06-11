Sözcü TV Muhabiri Emre Sercan İke'nin CHP Genel Merkezi'nden aktardığı son dakika bilgisine göre 'mutlak butlan' kararı sonrası genel başkanlık makamına atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, Cuma günü yapılacak MYK toplantısı sonrası bazı belediye başkanları ve milletvekillerinin ihracını isteyecek. KİMLER İHRAÇ EDİLMİŞTİ? 'Mutlak Butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK 9 ismin ihraç edilmesini istemişti. Bu isimler arasında, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut yer aldı.

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