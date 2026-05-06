CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin “usulsüzlük” iddiasıyla açılan davada, savcılık tanık dinlenmesini talep etti; duruşma 1 Temmuz’a ertelendi.
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, “Aziz İhsan Aktaş” iddianamesinde olayla ilgili ifadelerinin yer aldığı gerekçesiyle itirafçı Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkeme, duruşmayı 1 Temmuz tarihine erteledi.
NE OLMUŞTU?
İddianamede; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ile eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar şüpheli sıfatıyla yer aldı.
Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 kişi hakkında, “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.