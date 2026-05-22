Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi.

Albayrak, Afyonkarahisar’da gözaltına alınırken, eş zamanlı olarak evinde ve belediyeye bağlı bir iştirak şirketinde arama gerçekleştirildi. Soruşturmanın, “irtikap” suçlamasıyla başlatıldığı öğrenildi.

Dosyada yer alan iddialara göre müşteki E.Ö., 2023 yılında ruhsatını aldığı ve inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlemlerinin tamamlanması için Albayrak’ın, babası H.Ö. aracılığıyla kendisine ulaşıp 2,5 milyon lira talep ettiğini öne sürdü. Albayrak’ın bu bedel karşılığında çek kabul ettiği ve ardından söz konusu inşaata kısmi iskan verildiği iddia edilirken, bir diğer müşteki H.P. de inşaatının benzer gerekçelerle durdurulduğunu, çalışanı F.Ç. aracılığıyla kendisinden 1 milyon lira talep edildiğini, ödeme yapmadığı için faaliyetlerine izin verilmediğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Benzer nitelikteki başvurular üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Albayrak hakkında işlem yapıldı.