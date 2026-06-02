Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapılan toplantı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) şekillendi. 

Parti Sözcüsü Müslim Sarı oldu. Saat 16:00'da kameralar karşısına geçen sarı yeni MYK üyelerini açıkladı. 

İşte yeni üyeler:

Genel Sekreter: Rıfat Nalbatoğlu

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Bülent Kuşoğlu

Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Deniz Demir

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Orhan Sarıbal

Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Akif Hamzaçebi

Yerel Yönetimler: Müslim Sarı

AYRINTILAR GELİYOR...

