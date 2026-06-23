'Mutlak Butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı makamına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’de katıldığı yayında Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına 'Evet' oyu verdiği için pişman olmadığını söylemesinin ardından tepki topladı.

KABUL ETMEDİ

Bu açıklamanın hemen ardından Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Necdet Saraç, 'Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek. Ziyaretin ardından Kemal Bey’in açıklamasını hep birlikte dinleriz' ifadelerini kullandı. Ancak Selahattin Demirtaş’ın, Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmediği öğrenildi.

'DEM PARTİLİLER VE AİLESİYLE GÖRÜŞÜYOR'

Sözcü TV Ankara Haber Editörü Serkan Alan, konuyla ilgili son gelişmeleri Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Öncesi Sonrası' programında aktardı:

"Necdet Saraç'ın açıklaması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin bir başvuru yapması gerekiyordu Adalet Bakanlığı'na, ancak bu başvuru yapılmadan 10 yıldır tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş görüşmeme kararı aldı.

Demirtaş bir süredir DEM Partili siyasetçiler ve ailesi dışında kimseyle görüşmüyor. Bunun nedeni Kasım 2025'te Bülent Arınç'la yaptığı görüşmeye gidiyor. O görüşmenin ardından Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediğini, hapisten çıkınca siyaset yapmayacağına ilişkin cümleler kurmuştu. O zaman yaptığı açıklamada Demirtaş böyle bir beyanının olmadığını söylemişti. Sonrasında siyasi partilerden gelen görüşme taleplerine kapıyı kapatmıştı."

'DEMİRTAŞ'I ZİYARET PLANIMIZ VAR'

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından yaptığı basın açıklamasında 'Selahattin Demirtaş' sorusuna yanıt verdi. Sarı, "Sayın Demirtaş'ın yakın çevresi kimdir, kaynak nedir onu bilmiyorum. Bu nedenle değerlendirme yapma şansım da sınırlı. Ancak Sayın Genel Başkanımızın daha önce yaptığı gibi Sayın Demirtaş'ı ziyaret etmeyi planladığını söyleyebilirim. Bununla ilgili şu an için herhangi bir girişimde bulunulmuş değil. Yani henüz böyle bir ziyaret talebinde bulunulmadı. Ancak önümüzdeki günlerde buna ilişkin bir planlamamız var" diye konuştu.

10 YILDIR TUTUKLU

Selahattin Demirtaş, 2016 yılında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine girdi. Yaklaşık 10 yıldır tutuklu bulunan Demirtaş’ın yargılanma sürecinin önünü açan düzenleme, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da destek verdiği oylamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmişti.