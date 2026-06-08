İstanbul ve Antalya’daki saldırıların ardından bir olay da Diyarbakır’da yaşandı. Dün saat 23.30 sıralarında merkez Sur ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Koç Grubu’na bağlı Yapı Kredi Bankası şubesine silahla ateş açtı.

Saldırı, sabah saatlerinde bankayı açmaya gelen çalışanlar tarafından fark edildi. Camlarda kurşun izlerini gören görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri banka çevresinde inceleme yaparken, çalışmalar sırasında Gazi Caddesi trafiğe kapatıldı. Saldırının ardından banka şubesi geçici süreyle hizmete kapatılırken, şubeye “Şubemiz hizmet verememektedir, diğer şubelerden destek alabilirsiniz” yazısı asıldı.