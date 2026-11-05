Resmi ziyaret gerçekleştirdiği Güney Kore'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"8 KASIM'DA AZERBAYCAN'A GİDECEĞİM"

Azerbaycan ziyaretiyle ilgili konuşan Erdoğan, "8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü var. Ben de fevkalade bir durum söz konusu olmazsa 8 Kasım günü Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle gerekli adımları atma imkânımız olur" dedi.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Erdoğan, iki ülke arasındaki bağların diplomatik temasların ötesinde olduğunu belirterek, "Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür" ifadelerini kullandı.

ABD'deki ara seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bölgedeki savaş ve çatışmalara dikkat çekti.

Erdoğan, "Dört bir yanımızda savaşlar, çatışmalar, zulümler maalesef devam ediyor. Bölgemizin bir an önce huzura kavuşmasını istiyoruz. Seçim sonuçlarının coğrafyamızda kalıcı barışa ve istikrara katkı vermesi en büyük arzumuz" diye konuştu.