İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon skandalı soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, bugün şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrıldı.

Fon skandalında yaklaşık 2,2 milyar lira kazanç elde ettiği belirtilen Kaya çifti ile Gönül, polis ve adliye güvenlik görevlilerinin eşliğinde İstanbul Adliyesi'ne geldi. Üç isim de bu kez vatandaşların kullandığı kapıdan giriş yaptı ve gazetecilerin görüntü almasına izin verildi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTILAR

Saat 11.00 sıralarında ifade vermek üzere adliyeye gelen Kaya çifti, gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Zaman zaman eşinin koluna girerek ilerleyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın siyah gözlük taktığı görüldü.

Gazetecilerin "163 milyon lirayı nereden temin ettiniz?" sorusunu yanıtsız bırakan Kaya çifti, adliyeye giriş sırasında yöneltilen diğer sorulara da cevap vermedi. Fatma Betül Sayan Kaya'nın, "Müsaade ederseniz ifademizi verelim lütfen" dediği duyuldu.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de ifade vermek üzere geldiği İstanbul Adliyesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

ADLİ KONTROL TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Savcılıkta ifadeleri alınan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.