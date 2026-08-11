Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırıda otobüs şoförü ağır yaralanırken, futbolcular ve kulüp görevlileri de büyük tehlike atlattı. Olay, kamuoyunun hafızasında yerini korurken, saldırı milletin vicdanında da yara olarak kaldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında dosyanın yeniden ele alındığını açıkladı.

Dosya kapsamında yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak mevcut delillerin yeniden değerlendirildiği belirtildi.

5 ŞÜPHELİYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni HTS ve baz istasyonu analizleri yapıldı.

Analizlerden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Şüphelilerle ilgili gerekli adli işlemlerin de başlatıldığı bildirildi.

YENİ DELİLLERE ULAŞILDI

Dosya kapsamında yeni delillere ulaşılmasının ardından 17 Temmuz 2026 tarihinde takipsizlik kararı kaldırıldı. Yeni baz kayıtları ve HTS raporları ile şüphelilerin saldırı öncesinde birbirleriyle iletişime geçtiği tespit edildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Soruşturma kapsamında üç farklı GSM operatörüne ait altı baz istasyonu yönünden yapılan yeni HTS/BAZ analizleri sonucunda yeni deliller elde edilmesi üzerine 04.08.2020 tarihli Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Trabzon 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 17.07.2026 tarihli kararıyla kaldırıldı.

Olayın aydınlatılmasına yönelik Bilgi Teknolojileri Kurumundan talep edilen birbirinden farklı 54 ID numarasına ilişkin BAZ istasyonu verilerini içeren HTS verileri üzerinde, olay anından önce birbirleriyle irtibatı olan; ancak olay anında irtibatı kesilen, olay sonrası yeniden irtibatları başlayan ve olaydan hemen sonra olay yerinde BAZ sinyal almaya başlayan Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı BAZ istasyonları kriter alınarak yapılan analiz ve çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda;

Yusuf Ö. isimli şahsın 5 Haziran 2015 tarihli bilgi sahibi beyanında; olay saatinde ikametinde olduğunu, Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsüne saldırı olayını kardeşinden öğrendiğini, sonrasında diğer şahıslarla görüştüğünü beyan etmesine rağmen olay saatinde Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı istasyondan BAZ sinyali aldığı, olay gerçekleşmeden hemen önce irtibatlı bulunduğu Emiral A., Hakan H. ve Özgür E. isimli şahısların Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsünün Rize İlinden geliş güzergahında bulunan Of İlçesinde sahil yolu güzergahında BAZ sinyal bilgilerinin bulunduğu,

Olay öncesi ve sonrası Yusuf Ö., Emiral A., Hakan H. ve Özgür E. isimli şahısların birbiriyle sık irtibatlarının bulunduğu, Özden R.K. isimli şahsın yine şahıslardan Hakan H. ve Emiral A. isimli şahıslarla olay saatine yakın irtibatının bulunduğu, olay sonrası Yusuf Ö. ve Emiral A. isimli şahısların aynı bölgeden BAZ sinyal kaydı olduğu, yine olay sonrası Hakan H. ve Özden Recep K. isimli şahısların aynı bölgeden BAZ sinyal kaydı olduğu tespit edildi.

Özgür E. isimli şahsın 9 Mayıs 2015 tarihli beyanında; Yusuf Ö. isimli şahsın kendisine bir arkadaşının araç alacağını, kendisinin bankalarla sorunu olduğundan aracı onun üzerine alıp alamayacağını sorduğunu, kendisinin de kabul ettiğini beyan etmesi nedeniyle olay tarihinde Yusuf Ö. isimli şahsın maddi anlamda sorunları olduğu değerlendirilmiş, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından gelen 2017 ve sonrasına ait hesap hareketleriyle ilgili tespitte Yusuf Ö. isimli şahsın özellikle 2022 sonrası maddi olarak durumunun iyileştiği, halen şahsın üzerine 5 adet araç bulunduğu tespit edildi.

Olayın şüphelileri Emiral A., Hakan H., Yusuf Ö., Özden R.K. ve Özgür E. hakkında bu sabah araç, ev ve iş yerlerinde arama, el koyma işlemi ile şahısların gözaltına alınması için operasyon başlatıldı."