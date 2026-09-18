Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri yakından takip ettiğini belirtti. Adli makamların tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bazı fon ve pay piyasalarında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu aktardı. Gürlek, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Şüphelilerin malvarlıklarını kaçırmalarının önüne geçmek amacıyla ilgili hesaplar ve tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alındığını belirten Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen başlattığı ayrı soruşturmada da yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildiğini söyledi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğince verilen kararın uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği aktarıldı.

16 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ayrı bir soruşturma kapsamında da sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatıldığını belirten Gürlek, 16 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine yürüttüğü soruşturma sonucunda ise 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini kaydetti.

"GEREKEN YAPILIYOR"

Sermaye piyasalarındaki suç şüphelerinin adli makamlarca titizlikle takip edildiğini vurgulayan Gürlek, Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşların birikimlerini hedef alan ve yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kişi ve yapılara karşı adli işlemlerin sürdüğünü belirtti. Gürlek, "Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir" dedi.

Yurt dışı çıkış yasağı uygulanan kişilerin isimleri:

1.⁠ ⁠Ahmet Özcan

2.⁠ ⁠Ali Rıza İncekara

3.⁠ ⁠Alper Öztürk

4.⁠ ⁠Ayşe Seher Aydın

5.⁠ ⁠Berkan Gülen

6.⁠ ⁠Bülent Uygun

7.⁠ ⁠Büşra Alçelik

8.⁠ ⁠Celal Yarız

9.⁠ ⁠Emre Tezmen

10.⁠ ⁠Enes Furkan Çetinkaya

11.⁠ ⁠Enes Yazıcı

12.⁠ ⁠Enver Çevik

13.⁠ ⁠Erdin Özel

14.⁠ ⁠Erkan Kilimci

15.⁠ ⁠Feryal Köker

16.⁠ ⁠Furkan Baki

17.⁠ ⁠Gözde Hacıoğlu

18.⁠ ⁠Haldün Saffet İnal

19.⁠ ⁠Halil İbrahim Ege

20.⁠ ⁠İbrahim Bekci

21.⁠ ⁠İlhan Aygün

22.⁠ ⁠İsmail Ege

23.⁠ ⁠Kemal Akkaya

24.⁠ ⁠Lütfi Çetinel

25.⁠ ⁠Mehmet Erbey

26.⁠ ⁠Mehmet Salih Turhan

27.⁠ ⁠Mehmet Yıldırım

28.⁠ ⁠Muhammed Yarız

29.⁠ ⁠Murat Keçeci

30.⁠ ⁠Müjdat Ede

31.⁠ ⁠Mustafa Bor

32.⁠ ⁠Nilgül Sarıçalı

33.⁠ ⁠Oğuzhan Özerkaya

34.⁠ ⁠Onur Göğebakan

35.⁠ ⁠Orçun Berkay Kaya

36.⁠ ⁠Ömer Bedir Çetinel

37.⁠ ⁠Ramazan Erbey

38.⁠ ⁠Sabahattin Reha Şen

39.⁠ ⁠Salih Can Bülbül

40.⁠ ⁠Samet Çetinel

41.⁠ ⁠Selçuk Kahya

42.⁠ ⁠Serdar Turhan

43.⁠ ⁠Serhat Güven

44.⁠ ⁠Sezai Bekgöz

45.⁠ ⁠Sezer Gümüş

46.⁠ ⁠Şerifegül Yıldırım

47.⁠ ⁠Uğur Akkafa

48.⁠ ⁠Yunus Emre Yıldırım