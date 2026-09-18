Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri yakından takip ettiğini belirtti. Adli makamların tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bazı fon ve pay piyasalarında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu aktardı. Gürlek, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.
MAL VARLIKLARINA TEDBİR
Şüphelilerin malvarlıklarını kaçırmalarının önüne geçmek amacıyla ilgili hesaplar ve tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alındığını belirten Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen başlattığı ayrı soruşturmada da yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildiğini söyledi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğince verilen kararın uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği aktarıldı.
16 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ayrı bir soruşturma kapsamında da sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatıldığını belirten Gürlek, 16 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine yürüttüğü soruşturma sonucunda ise 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini kaydetti.
"GEREKEN YAPILIYOR"
Sermaye piyasalarındaki suç şüphelerinin adli makamlarca titizlikle takip edildiğini vurgulayan Gürlek, Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşların birikimlerini hedef alan ve yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kişi ve yapılara karşı adli işlemlerin sürdüğünü belirtti. Gürlek, "Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir" dedi.
Yurt dışı çıkış yasağı uygulanan kişilerin isimleri:
1. Ahmet Özcan
2. Ali Rıza İncekara
3. Alper Öztürk
4. Ayşe Seher Aydın
5. Berkan Gülen
6. Bülent Uygun
7. Büşra Alçelik
8. Celal Yarız
9. Emre Tezmen
10. Enes Furkan Çetinkaya
11. Enes Yazıcı
12. Enver Çevik
13. Erdin Özel
14. Erkan Kilimci
15. Feryal Köker
16. Furkan Baki
17. Gözde Hacıoğlu
18. Haldün Saffet İnal
19. Halil İbrahim Ege
20. İbrahim Bekci
21. İlhan Aygün
22. İsmail Ege
23. Kemal Akkaya
24. Lütfi Çetinel
25. Mehmet Erbey
26. Mehmet Salih Turhan
27. Mehmet Yıldırım
28. Muhammed Yarız
29. Murat Keçeci
30. Müjdat Ede
31. Mustafa Bor
32. Nilgül Sarıçalı
33. Oğuzhan Özerkaya
34. Onur Göğebakan
35. Orçun Berkay Kaya
36. Ömer Bedir Çetinel
37. Ramazan Erbey
38. Sabahattin Reha Şen
39. Salih Can Bülbül
40. Samet Çetinel
41. Selçuk Kahya
42. Serdar Turhan
43. Serhat Güven
44. Sezai Bekgöz
45. Sezer Gümüş
46. Şerifegül Yıldırım
47. Uğur Akkafa
48. Yunus Emre Yıldırım