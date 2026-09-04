Gazeteci Oya Lale Özan Arslan hakkında, sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, Arslan’ı gözaltına aldı.

İKAMETİNDE DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Arslan’ın ikametinde de arama gerçekleştirildi. Aramada ele geçirilen çeşitli dijital materyallere el konulurken, söz konusu materyallerin soruşturma kapsamında inceleneceği öğrenildi. Arslan hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.

OYA LALE ÖZAN ARSLAN KİMDİR?

Oya Lale Özan Arslan, uzun yıllar boyunca çeşitli televizyon ve radyo kanallarında haber spikerliği, program yapımcılığı ve sunuculuk yaptı.

Ankara'da doğan Lale Özan Arslan, kariyerine 1992 yılında Anadolu Ajansı'nın radyo servisi olan Radyo Anadolu'da Metin Uca ile birlikte kültür-sanat programı sunarak başladı. Ardından aynı kurumda haber spikerliğine adım attı.

1997'de CTV'ye geçerek ana haber bültenlerini sundu. 2004-2009 yılları arasında ise TRT Ankara Radyosu bünyesinde yapımcı ve sunucu olarak görev aldı.

Ağustos 2009'da Halk TV'de çalışmaya başladı. Özellikle 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri sürecinde yaptığı kesintisiz canlı yayın performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı ve takdir topladı. 2019 yılında buradaki görevinden ayrıldı.

Halk TV'den ayrıldıktan sonra meslektaşlarıyla birlikte YouTube üzerinde yayın yapan Bizim TV kanalının kuruluşunda yer aldı. İlerleyen süreçte Flash Haber TV ve Sözcü Televizyonu bünyesinde de programlar hazırlayıp sundu.

Günümüzde siyaset, ekonomi ve gündem başlıklarını masaya yatırdığı kendisine ait klasikleşen "25. Saat+" programını Meltem TV ekranlarında sunmaya devam ediyor.

Evli olan Lale Özan Arslan'ın Lal ve Dora adlarında ikiz kız çocuğu var.