İmamoğlu Denizcilik’in açıklamasında, 2 Eylül 2026 tarihinde şirkete ait M/V TUĞBERK İMAMOĞLU’nun İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye seyri sırasında Marmara Denizi’nde M/T ALSU isimli tankerle çarpıştığı ve kazanın ardından geminin kısa süre içerisinde battığı belirtildi.

İlk bilgiler ve seyir kayıtlarına göre kuru yük gemisinin Marmara Denizi Trafik Ayırım Düzeni’nde kendisine tahsis edilen seyir hattında, uluslararası seyir ve çarpışmayı önleme kurallarına uygun şekilde ilerlediği ifade edildi. Geminin kaza öncesinde seyir veya manevra kabiliyetini etkileyebilecek herhangi bir teknik arızasının bulunmadığı, yıllık klas sörveylerinin usulüne uygun gerçekleştirildiği ve klas ile yasal sertifikalarının geçerli olduğu kaydedildi.

“GEMİMİZİN SEYİR SAHASINA GİRİLDİĞİ UYARISI YAPILDI”

Şirket, kaza öncesinde M/V TUĞBERK İMAMOĞLU kaptanı tarafından M/T ALSU ile telsiz bağlantısı kurulduğunu ve karşı geminin kendi seyir sahasına girmekte olduğunun açıkça bildirilerek gerekli uyarının yapıldığını açıkladı. Açıklamada, “Mevcut ilk tespitlerimiz itibarıyla M/T ALSU’nun seyir hareketleri sonucunda çatma meydana gelmiş ve gemimiz kısa süre içinde batmıştır” denildi. Geminin EPIRB cihazından gönderilen sinyal üzerine kamu birimlerinin kazadan haberdar olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının hemen başlatıldığı, ardından ALSU gemisinin kaptanının da kamu birimlerini arayarak olayı bildirdiği aktarıldı.

“EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ 10 DENİZCİMİZE ULAŞMAK”

Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının katılımıyla arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, şirketin de çalışmaları yakından takip ettiği ve yetkili makamlarla tam iş birliği içinde olduğu ifade edildi. “Bu aşamada en büyük önceliğimiz ve temennimiz, gemimizde görev yapan 10 denizcimize bir an önce ulaşmaktır” denilen açıklamada, denizcilerin ailelerinin yanında olunduğu vurgulandı. Şirket ayrıca kazanın neden ve koşullarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için yürütülecek resmi inceleme ve soruşturmalara gerekli bilgi ve belgelerin sağlanacağını, yeni gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.