İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davanın ikinci duruşmasının ikinci günü başladı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görülen duruşma, itirafçı sanık Seyfi Beyaz’ın savunmasıyla başladı. Seyfi Beyaz’ın savunmasının ardından Muzaffer Beyaz’ın savunması ve sorgusuna geçildi. Savcı, çelişkili beyanları nedeniyle Muzaffer Beyaz’ın tutuklanmasını talep eden mütalaasını mahkemeye sundu.

Duruşmanın ikinci gününde yaşanan gelişmeler şöyle:

12.35 | SAVCI, TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun sorularının ardından duruşma savcısı ara mütalaa verdi. Savcı, çelişkili beyanlarından ötürü Muzaffer Beyaz'ın tutuklanmasını talep etti.

12.30 | İMAMOĞLU: 'ŞİMDİ DUYDUM' DİYE DEĞİŞTİRDİNİZ

Ekrem İmamoğlu'nun "Sizinle hala ortaklığımız var, bir hak geçmiş midir, razı mısınız?" sorusu üzerine Muzaffer Beyaz, "Razıyız, bir hak geçmedi" dedi.İmamoğlu'nun "Köprülü kavşağı zorla mı yaptırdık?" sorusuna Beyaz "Hayır" yanıtını verdi. İmamoğlu, "Bana ulaşmakta zorluk çektin mi, ilgili yöneticilere yönlendirdim mi?" sorusunu yönelttti. Muzaffer Beyaz, "Size ulaşmakta zorluk çekmedim, yöneticiler sıkıntı yarattı" diye konuştu.İmamoğlu son olarak "İfadelerinizde biliyorum dediklerinizi şimdi duydum diye değiştirdiniz" dedi.

12.25 | HAKİM 'ALDI DİYE ANLATMIŞSINIZ' KARŞILIĞINI VERDİ

Mahkeme başkanı, Muzaffer Beyaz'a "Mehmet Murat Çalık sizden direkt Hasan İmamoğlu'na daire verilmesi için talepte bulundu mu?" diye sordu. Beyaz, "Hayır, abimden duydum" yanıtını verdi ve bu konuları bilmediğini, kendisine neden sorulduğunu anlamadığını ifade etti.Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Oldu, bitti, aldı diye anlatmışsınız" dedi.

12.20 | MUZAFFER BEYAZ'IN SAVUNMASINA GEÇİLDİ

Seyfi Beyaz’ın savunması ve sorgusu tamamlandıktan sonra sıra Muzaffer Beyaz’a geldi.Muzaffer Beyaz savunmasında 4 eylemde adının geçtiğini, bir eylemde ise mağdur olduğunu ve şikayetçi olduğunu söyledi.Beyaz'ın kısa süren savunmasının ardından tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık söz aldı ve "İskan işleri için 7 dükkan 5 daire verdim demişsiniz" dedi.Muzaffer Beyaz, "Ben öyle biliyorum o yüzden öyle yazdırdım ifademi. Abim öyle dedi" yanıtını verdi.

12.05 | "SUÇ YIKMAYA ÇALIŞMADIM"

İtirafçı Adem Soytekin’in avukatı Simge Büyük, Seyfi Beyaz’a "Dairelerin hangilerinin rüşvet olduğunu gösterebilir misiniz?” diye sordu. Beyaz, "Burada gösteremem" yanıtını verdi.Avukat Büyük, "Suçu Adem Soytekin’e mi yıkmaya çalıştınız?" sorusunu yöneltti. Beyaz, "Ben suç yıkmaya çalışmadım, takdir mahkemenin" dedi.

11.50 | "SUÇSUZ BİR İNSANI SUÇLADINIZ, BİLMİYORUM DİYEBİLİRDİNİZ"

Seyfi Beyaz'ın "Savcılık isim ver dedi, Tuncay Yılmaz'ın adını verdim" demesi üzerine Tuncay Yılmaz'ın avukatı Ali Kemal Yıldız, "Savcı sizden ismi nasıl istedi?" diye sordu. Beyaz, "Ben biliyorum da söylemiyorum gibi bir ortam oldu" dedi.Yıldız ise "Suçsuz bir insanı suçladınız, bilmiyorum diyebilirdiniz" ifadelerini kullandı. Beyaz bunun üzerine, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü olan Tuncay Yılmaz'la ilgili "Ama işlerini o yapıyordu" dedi. Avukat Yıldız ise "İş yapmak başka, suç işlediğini söylemek başka" diye konuştu.

11.35 | "SAVCILIK İSİM TALEP ETTİ, BEN DE SÖYLEDİM"

Avukat İsmail Emre Telci, Seyfi Beyaz'a, Hasan İmamoğlu'na yönelik 3 daire iddiasını sordu.Telci'nin, "Dairelerin ne zaman alındığını hatırlıyor musunuz?" sorusuna Beyaz "Kayıtlarda vardır, hatırlamıyorum" dedi.Bunun üzerine Telci, "Hasan İmamoğlu yalnız mı geldi daireleri almaya? Tuncay Yılmaz tanıdık geliyor mu?" sorusunu yöneltti.Beyaz, "Hatırlamıyorum, savcılık 'Bir isim söyle' dedi ben de Tuncay bu işleri yapıyor diye onun ismini verdim" ifadelerini kullandı.

11.30 | "İFADENİZ İLE ALAATTİN KAMEROĞLU'NUN İFADESİNDE 15 NOKTA BİREBİR AYNI

"Ekrem İmamoğlu'nun ardından İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş söz aldı."İş yaptırdık demişsiniz. Fatura ibraz ettiniz mi? Beni tanıyor musunuz?" diye soran Keleş'e Seyfi Beyaz'ın yanıtı, "Sizi tanımıyorum. İş yaptığınızı şantiye şefinden duydum. Fatura ibraz edip etmediğimi hatırlamıyorum" şeklinde oldu.Keleş'in avukatı Baran Kaya, Beyaz'a "Kaç kere ifade verdiniz, bu kadar çok ifade vermenizin sebebi neydi?" sorusunu yöneltti. Beyaz ise "10 yıllık konular aklımıza geldikçe gittik" yanıtını verdi.Avukat Kaya, Beyaz'a "Alaattin Kameroğlu'nu tanır mısınız? İfade verirken yanınızda mıydı? Avukatlarınız aynı mı?" diye sordu. Beyaz ise, Alaattin Kameroğlu'nu tanıdığını söyledi ve ifade verirken birlikte olmadıklarını, avukatlarının aynı olup olmadığını ise bilmediğini vurguladı.Bunun üzerine avukat Baran Kaya, "Sizin ifadeniz ile Alaattin Kameroğlu'nun ifadesinde 15 nokta birebir aynı" dedi. Beyaz, "Bilgim yok" yanıtını verdi.1

11.20 | EKREM İMAMOĞLU SÖZ ALDI

Mehmet Murat Çalık'ın ardından tutuklunıp görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu söz aldı.İmamoğlu, "Milletimizin huzurunda dün mahkeme heyeti adına, mahkeme başkanı, 'Benim susma hakkımdan feragat etmiş kabul ediyorum' diye bir cümlesi oldu. Bunu şiddetle reddediyorum. Çünkü ben susma hakkımı kullanmadım. 'Susma hakkını kullandı' kavramı tamamen uydurma bir kavramdır. Ben de ona karşılık feragat etmediğimi belirttim" dedi.Seyfi Beyaz'a sorusunu yönelten İmamoğlu: "2008'den itibaren sizinle ve ailemiz arasında ticari ilişkiler var. Bu ilişkiler esnasında da kat karşılığı sözleşmeler yaptık. 2008'de size arsa verdim. Daha sonra ortaklık yaptık birkaç tane. Hâlâ bildiğim kadarıyla ortaklığımız da var. Yaklaşık 18 seneye yakındır bir ticari işimiz var sizinle. Bu 18 yıl içinde Seyfi Bey, sizinle aramızda aile sofraları olmuştur. Az önce Mehmet Murat Çalık başkanın da ifade ettiği hususlar üzerinden, bu kadar bir arada olduğumuz esnada... Diyorsunuz ya '10 yıl önceki mesele' vesaire, hatırladığınız, hatırlamadığınız kısmıyla bu 17-18 yıl içerisindeki bu diyalog üzerinden birinci sorum; ben sizinle hiç ticari bir pazarlık yaptım mı?" ifadelerini kullandı.Beyaz ise "Yapmadınız" yantını verdi.İmamoğlu'nun "Bu tür yaşadığınız sorunlarla ilgili 'Ekrem İmamoğlu'yla şu konuda şöyle bir sorun yaşadım, canım yandı, şu oldu, bu oldu' deyip beni şikayet ettiniz mi?" sorusu üzerine Seyfi Beyaz "Hayır" dedi.

11.10 | MURAT ÇALIK SORDU, BEYAZ 'TEYİT EDEMEM' DEDİ

Seyfi Beyaz’ın hakim ve savcı sorgusundan sonra tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık söz aldı. Çalık, Beyaz’ın iskan için para verdiği iddiasına değindi ve “2022’de para verip iskan aldığınızı söylemişsiniz fakat iskanı 3 yıl önce almışsınız. Bu konuda ne diyorsunuz?” diye sordu. Beyaz, “10 senelik bir mevzu. Şu an teyit edemem” dedi.Çalık, Beyaz'ın "10 senelik mevzu" sözlerine karşılık "Başkası mı yaşadı Seyfi Bey, ben sizin ifadenizden okudum" dedi.Çalık ayrıca Beyaz'a, "6. ifadenizde iskan için Hasan İmamoğlu'na daire devredildi demişsiniz. Kardeşiniz Muzaffer Beyaz ise ruhsat için demiş. İskan mı ruhsat mı?" diye sordu. Beyaz ise, "Ne fark eder, ha iskan ha ruhsat" dedi. Bunun üzerine Çalık, "40 yıllık inşaatçısınız, çok yazık, iskan nedir, ruhsat nedir bu farkı bilmiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

10.50 | DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyetinin yerini almasının ardından duruşma başladı. Etkin pişmanlıktan yararlanan Seyfi Beyaz sanık kürsüsüne geldi. Beyaz, hakkında 3 suçlama olduğunu belirtti.