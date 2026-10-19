İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanağın yol açtığı sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni bulundu. İstanbul Valiliği, Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulunan cesedin Ciritlioğlu'na ait olduğunu açıkladı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

AYVANSARAY'DA BULUNDU

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 19 Ekim Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulundu.

Yapılan ilk incelemelerde cesedin, Sarıyer'in Ayazağa bölgesindeki sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu tespit edildi.

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

Valilik, Ciritlioğlu'nun cansız bedeninin bulunmasının ardından sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada, “19.10.2026 Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulunmuştur. Yapılan ilk incelemede cesedin, sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı vatandaşımıza ait olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği, sel felaketinde kaybolan bir kişiye henüz ulaşılamadığını belirterek arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, “Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6’ya yükselmiş olup, kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

İŞ YERİNDEN BÖYLE ÇIKMIŞTI

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim Ciritoğulları'nın Seyrantepe'de bulunan iş yerinden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Kayıtlarda, Ciritoğulları'nın iş yerinden ayrıldığı anlar yer almıştı.

AYRINTILAR GELİYOR...