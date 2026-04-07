İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Sözcü TV muhabiri Ali Selim Yamanlı'nın olay yerinden aktardığı bilgiler şöyle:

Saat 12:20 geçe sıralarında saldırı düzenlendi. Levent'te İsrail konsolosluğu önüne bir saldırgan yaklaştı. Sonra silahına sarıldı. İki polisin yaralı olduğu öğrenildi. Diğer polis ekipleri de arkadaşının başına gidiyor. Ekipler karşılık verince saldırgan etkisiz hale getirildi. Silahlı saldırgan yaklaşık 70 metreden bir saldırıda bulundu.

3 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son bilgiye göre ise konsolosluk önünde 3 kişi etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan ikisi öldürüldü, biri ise yaralı ele geçirildi.

KAMUFLAJLA GELDİLER

Saldırganların olay yerine üzerlerinde kamuflaj ve sırt çantasıyla geldiği iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırıdan sonra ilk resmi açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi:

"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir."

İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİTLENDİ

Levent'te bulunan konsolosluğa düzenlenen saldırı sonrası trafik kilitlendi. Çağlayan'dan Beşiktaş'a kadar araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin, "Trafik yoğunluğunu yüksek... Biz de olay yerine gitmeye çalışıyoruz. Ambulanslar, itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine gittiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, "İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu çevresindeki saldırı haberlerini inceliyoruz. Olay sırasında konsolosluk personeli bulunmuyordu" açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...