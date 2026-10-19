İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanağın yol açtığı sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni bulundu. İstanbul Valiliği, Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulunan cesedin Ciritlioğlu'na ait olduğunu açıkladı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

AYVANSARAY'DA BULUNDU

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 19 Ekim Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulundu.

Yapılan ilk incelemelerde cesedin, Sarıyer'in Ayazağa bölgesindeki sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu tespit edildi.

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

Valilik, Ciritlioğlu'nun cansız bedeninin bulunmasının ardından sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada, “19.10.2026 Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulunmuştur. Yapılan ilk incelemede cesedin, sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı vatandaşımıza ait olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği, sel felaketinde kaybolan bir kişiye henüz ulaşılamadığını belirterek arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, “Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6’ya yükselmiş olup, kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

İŞ YERİNDEN BÖYLE ÇIKMIŞTI

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim Ciritoğulları'nın Seyrantepe'de bulunan iş yerinden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Kayıtlarda, Ciritoğulları'nın iş yerinden ayrıldığı anlar yer almıştı.

KOCAELİ'NDEN İKİ ACI HABER

Olay, 17 Eylül’de saat 23.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi Yediyer Caddesi yakınındaki derede meydana geldi. Yazlıktan İstanbul’daki evlerine dönmek üzere yola çıkan Mustafa Deniz Ertaş yönetimindeki 34 HER 50 plakalı cip, sel sularına kapılarak dereye düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK), Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAKTİM), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cipin sürücüsü Ertaş, araçtan çıkarak bir ağacın dalına tutunup kurtulurken, araçta bulunan arkadaşları Fatih Demirtaş ve Doğan Arslan suda kayboldu.

İKİ ARKADAŞIN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Fatih Demirtaş’ın cansız bedeni dün, kaybolduğu noktanın yaklaşık 3 kilometre uzağında, İstanbul’un Pendik ilçesindeki Büyükdere’de bulundu.

Arama çalışmalarını bölgede sürdüren ekipler, bugün de Doğan Arslan’ın cansız bedenine ulaştı. Arslan’ın, cipin dereye düştüğü noktanın yaklaşık 6 kilometre uzağında bulunduğu belirtildi.

İki kişinin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.