İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin etkisiyle kentte kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu.

RÜZGÂRIN HIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Açıklamaya göre, 14 Ekim sabahından itibaren yağışların saatte 50 ila 80 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgârla birlikte etkili olması bekleniyor. Olumsuz hava koşullarının 15 Ekim Perşembe günü saat 13.00'e kadar sürmesi öngörülüyor.

BU İLÇELERDE YAĞIŞ DAHA KUVVETLİ OLACAK

AKOM'un tahminine göre Avrupa Yakası'nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece ile Anadolu Yakası'nda Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile'de metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış düşebilir. İstanbul'un diğer ilçelerinde ise metrekare başına 20 ila 40 kilogram yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışın yanı sıra rüzgârın da etkisini artırması öngörülüyor.

İSTANBULLULARA 'ERKEN ÇIKIN' ÇAĞRISI

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'da yağışın özellikle akşam saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi. Paylaşımda, “İstanbul'da bugün işten erken çıkabilen çıksın. Karadeniz siklonu tahliye borusu gibi yağış takviyesi yapacak ve akşama doğru, akşam il geneline çökecek. Ayrıca paralelde poyraz rüzgarı da kuvvetlenecek. Özetle işi gücü olmayan akşama kalmasın” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, yağışın kent geneline yayılması ve poyrazın kuvvetlenmesi nedeniyle vatandaşların özellikle akşam saatlerinde dikkatli olması gerektiğine işaret edildi.

METEOROLOJİ'DEN SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Avrupa Yakası'nın batısında yağışın yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

AKOM'un tahmininde 14 Ekim için İstanbul'da en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık ise 19 derece olarak öngörülüyor. Yağışlı havanın 15 Ekim Perşembe günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşların özellikle işe gidiş ve iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğunu, su baskını riski bulunan bölgeleri ve kuvvetli rüzgârın oluşturabileceği tehlikeleri dikkate alması gerekiyor.