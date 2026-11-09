İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait karbondioksit dolum tesisinde meydana gelen patlama faciaya yol açtı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, İzmir Valiliği 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, enkaz altında kalan 4 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi'nin aktardığına göre, sıvı çelik döküm işlemi yapılırken, tavan vincinin koptuğu ve ark ocağına düştüğü ve şiddetli bir patlama meydana geldiği öğrenildi.

YARALANANLAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Patlama sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi'nin ilk açıklaması şöyle oldu:

"İzmir Aliağa’da, bir Demir Çelik Fabrikası'nda patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin."

4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, patlamayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

"İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiştir. Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum."

İŞÇİLER HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

HABAŞ'taki işçi katliamının ardından Aliağa Devlet Hastanesi önünde açıklama yapmak isteyen Ege İşçi Birliği sözcüleri Yücel Memiş ve Sonay Tezcan, gözaltına alındı. İşçiler hastane önündeki yaptıkları açıklamada daha önce birçok kez önlem alınması konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi.