İzmir'in Aliağa ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren HABAŞ'a ait karbondioksit dolum tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi'nin aktardığına göre, sıvı çelik döküm işlemi yapılırken, tavan vincinin koptuğu ve ark ocağına düştüğü ve şiddetli bir patlama meydana geldiği öğrenildi.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

İzmir Valiliği'nin son açıklamasına göre faciada patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Enkaz altında kalan 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Patlama sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi'nin ilk açıklaması şöyle oldu:

"İzmir Aliağa’da, bir Demir Çelik Fabrikası'nda patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin."