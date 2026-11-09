İzmir'in Aliağa ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren HABAŞ'a ait karbondioksit dolum tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

ÖLÜ VE YARALILAR BULUNUYOR

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ demir çelik fabrikasında patlamayla birlikte çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

Patlama sonrası yangın çıktı ve çok sayıda işçi de enkaz altında kaldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, patlamada 1 vatandaşın hayatın kaybettiğini, 3'ü ağır 15 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

Memişoğlu'nun açıklaması şöyle:

İzmir’de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olayda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 15 vatandaşımızdan 3’ünün durumu ağır olup hastanelerimizde tedavileri sürmektedir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz hâlinde, süreci yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Patlama sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi'nin ilk açıklaması şöyle oldu:

"İzmir Aliağa’da, bir Demir Çelik Fabrikası'nda patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır.

Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir.

Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin."

PATLAMANIN ÇEVREYE ETKİSİ

Dünya liderleri Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Küresel iklim zirvesi COP31'de iklim ve çevre krizini çözmek için Antalya'da toplanırken, hemen yanı başındaki İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'na ait karbondioksit dolum tesisinde meydana gelen patlama işçilere dehşeti yaşattı.

İklim zirvesinde karbon emisyonlarının azaltılması hedeflenirken yaşanan bu olay, çevreye verdiği ağır tahribatla trajik bir tezat oluşturdu. Tesisten atmosfere kontrolsüzce salınan yoğun karbondioksit gazı ve patlamanın ardından gökyüzünü kaplayan zehirli dumanlar, halihazırda ağır sanayinin kirlilik yükü altında ezilen Aliağa'nın hava kalitesine ve yerel ekosisteme ciddi bir darbe daha vurdu.