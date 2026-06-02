'Mutlak Butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı oldu. Saat 16:00'da kameralar karşısına geçen Sarı, 19 kişilik yeni MYK'yı açıkladı. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MERKEZ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul / İzmir Milletvekili) - Genel Başkan

Rifat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir Milletvekili) - Genel Sekreter

Orhan Sarıbal (Bursa Milletvekili) - Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu (Ankara Milletvekili) - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı/Sayman

Müslim Sarı (İstanbul Milletvekili) - Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer (Ankara Milletvekili) - Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir (Ankara Milletvekili) - Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (Ankara - Milletvekili Adayı / Parti Meclisi Üyesi) - Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat (İstanbul - Eski İl Başkanı / Milletvekili Adayı) - İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç (İstanbul - Milletvekili Adayı) - Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya (Ankara Milletvekili) - Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar (Parti Meclisi / MYK Üyesi) - Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek (İstanbul Milletvekili) - Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik (İzmir - Milletvekili Adayı / Parti Meclisi Üyesi) - Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık (Parti Meclisi Üyesi) - Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek (Siirt - Milletvekili Adayı / Parti Meclisi Üyesi) - Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci (Parti Meclisi / Sendika Sorumlusu) - İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan (Eski Kocaeli Milletvekili) - Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul Milletvekili) - İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

AYRINTILAR GELİYOR...