Kırıkkale’nin Bedesten bölgesindeki arazide yürütülen çalışmalarda patlama meydana geldi. Bir fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği öğrenildi.



Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada "23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir" denildi. AYRINTILAR GELİYOR...

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