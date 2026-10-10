Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların daha önce defalarca yalanlanmasına rağmen gündeme getirilmeye devam edildiği belirtildi.

“GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Yavaş adına yapılan açıklamada, “Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Yavaş’ın başka bir siyasi partiye katılma konusundaki tavrının açık olduğu vurgulandı.

“SEÇMENİN İRADESİNE SADAKAT”

Açıklamada, vatandaşların siyasete ve siyasetçilere duyduğu güvenin korunmasının seçmen iradesine saygı göstermekle mümkün olduğu ifade edildi. Yavaş’ın daha önce dile getirdiği “Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur” sözlerine yer verilen açıklamada, kamuoyundan gerçeği yansıtmayan iddialara itibar etmemesi istendi.