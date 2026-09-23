Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası gündeme bomba gibi düştü.

Yavaş açıklamasında, "Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Ancak belediye başkanlığı görevimin bana öğrettiği çok önemli bir gerçek vardır: Siyasetin tavanında birlik sağlanamadığında, millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

7 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Yavaş'ın istifasının ardından Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da CHP'den istifa etti.

Belediye başkanlarının istifa açıklamalarında CHP'nin 'butlan' yönetimine tepkisi vardı. Öte yandan belediye başkanları açıklamalarında Mansur Yavaş ile 'birlikteyiz' mesajı da verdi. CHP'den istifa eden belediye başkanları yollarına bağımsız devam edecek.

MANSUR YAVAŞ'I İSTİFAYA GÖTÜREN AÇIKLAMA

Yavaş'ı istifaya götüren açıklama ise CHP Sözcüsü Müslüm Sarı'dan gelmişti. Bugün basın toplantısında konuşan Sarı, "Parti aidiyetine uymayanlar konusunda Mansur Yavaş’ı kastetmedim ama kimse de bundan azade değil. CHP’nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, önündedir. Hiç kimse CHP’den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP’den üstün görmesin. Önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz. Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında ‘Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim’ diyemez. Diyemez bunu. CHP’nin genel başkanı bellidir. CHP’li bir belediye başkanıysa herkes o zaman genel başkanının CHP’nin genel başkanı olduğunu, sorumluluğunun CHP’nin genel başkanına karşı olduğunu kabul edecek" demişti.