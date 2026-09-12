Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde Saray'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti. Bir anda Türkiye'de siyaset gündemine oturan görüşmeye ilişkin Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

"BU ÜLKEYİ YÖNETENLERLE GÖRÜŞMEYECEKSEK..."

Yavaş, Ankara’daki metro yatırımları için yaklaşık 1,3 milyar dolarlık, diğer projeler için ise yaklaşık 800 milyon avroluk finansman ve Hazine onayı süreçlerinin bulunduğunu belirterek, bu konuların çözümü amacıyla yapılan görüşmelerin siyasi tartışma konusu haline getirilmesini doğru bulmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değinen Yavaş, Ankara’ya hizmet etmek için devletin ilgili makamlarıyla temas halinde olmanın belediye yönetiminin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

“Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz?” yaklaşımını dile getiren Yavaş, siyasi görüş ayrılıklarının kent yönetimine yansıtılmaması gerektiğini söyledi.

"HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLMAK ZORUNDASINIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde mümkün olduğunca ortak karar almaya çalıştıklarını belirten Yavaş, oy birliğiyle alınan kararlardan ayrıca memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Siyasi terminolojide ve siyasi görüşlerde ayrılıklar yaşanabileceğini ancak bunun bir kent yöneticisinin hizmet anlayışını etkilememesi gerektiğini kaydeden Yavaş, Ankara’da farklı görüşlere sahip insanların bir arada yaşamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Yavaş, “Ankara halkının bize verdiği görevi en iyi şekilde dönemimizin sonuna kadar yapmak durumundayız” diyerek, seçimlerin ardından belediye başkanlarının siyasi ayrım gözetmeden bütün kente hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara Kent Konseyi’nin farklı görüşlerden insanları bir araya getirerek ortaya çıkan fikirleri olgunlaştırıp Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşıdığına dikkat çeken Yavaş, Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de aynı anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

"AYRILIKTA AZAP VAR"

Program çıkışında gazetecilerin CHP’den ayrılıp ayrılmayacağı iddiaları ve YENİ Parti süreciyle ilgili sorusunu cevaplayan Yavaş, "Arkadaşlar o sorular için toplanacağız yakın zamanda inşallah, hepsini görüşeceğiz. Şuan konuşacak hiçbir şey yok. Tekrar söylüyorum... Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır" ifadelerini kullandı.