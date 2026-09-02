Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı.

Can Coşkun’un sunduğu Gündem Masası programına bağlanan Sözcü TV Muhabiri Emre Sercan İke, son gelişmeleri aktardı:

"Melih Gökçek'le ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifade alacağını duyurdu. Tabi hangi soruşturma kapsamında bu olay gerçekleşiyor, özellikle gazeteci Murat Ağırel'in geçtiğimiz günlerde Melih Gökçek ailesinin Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir holding üzerinden milyonluk gayrimenkul aldığına yönelik iddiayı ortaya atmıştı. Bununla ilgili de bir soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Eylül Cuma günü saat 16:00'da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Melih Gökçek'in davet edildiğini bildirmiş oldu. Nasıl bir ifade verecek, ne kadar sürecek tabi bunların hepsini takip edeceğiz."