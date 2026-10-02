İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından bazı şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Geçtiğimiz salı günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, “resmi belgede sahtecilik”, “güveni kötüye kullanma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlamaları kapsamında ifadelerinin alındığı belirtildi.

GÜNDOĞDU'NUN DİJİTAL MATERYALLERİNDEN SES KAYDI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Gündoğdu'nun dijital materyallerinde, FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'a yönelik tehdit içerdiği öne sürülen bir ses kaydına ulaşıldığı belirtildi. Kayıtta Gündoğdu'nun Ersoy'a, “Sana son şans veriyorum”, “MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur” ve “Hakemliğinden olacaksın” dediği duyuluyor. Ersoy'un neyin kastedildiğini anlamadığını söylemesi üzerine Gündoğdu'nun, “Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol” ifadelerini kullandığı aktarılıyor.