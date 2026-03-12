Milli Savunma Bakanlığı, Adana İncirlik’teki üssün bir Türk üssü olduğunu, Amerikan askerlerinin varlığının Amerikan üssü olduğu anlamına gelmediğini açıkladı. 10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde F-16 filoları, tanker uçakları ve İHA’ların bulunduğu üssün tüm tesislerinin mülkiyetinin Türkiye’ye ait olduğu kaydedildi. Üs komutanının bir Türk Tuğgenerali olduğu, üsse ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personelinin de konuşlandırıldığı bildirildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ VE TERÖRLE MÜCADELE

Hudutlarda yürütülen güvenlik faaliyetlerinde son bir haftada 78 kişi yakalanırken, 1733 kişi ise engellendi. Bu yıl içinde yakalananların sayısı 1278’e, engellenenlerin sayısı ise 13 bin 493’e ulaştı. Ayrıca terörle mücadele kapsamında 4 PKK’lı teröristin teslim olduğu, Münbiç ve Tel Rıfat’taki tünel hatlarının yüzde 95’inin imha edildiği ve toplam tünel imha uzunluğunun 764 kilometreye ulaştığı açıklandı.

DOĞU EGE ADALARI VE YUNANİSTAN UYARISI

MSB, Lozan ve Paris Antlaşmaları ile gayri askeri statüde olması gereken Doğu Ege adalarının Yunanistan tarafından ihlal edilmesinin hukuka aykırılık ve komşuluk-müttefiklik ilişkilerine zarar verdiğini belirtti. Bu tür girişimlerin, bölgedeki güvenlik krizlerini fırsata çevirmeye yönelik olduğunu ve Türkiye’nin gerekli tüm tedbirleri aldığını vurguladı.

S-400'LER NEDEN KULLANILMADI?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği ve Doğu Akdeniz’de istikrarın korunmasının Türkiye için stratejik önemde olduğu ifade edildi. MSB, bölgeye konuşlandırılan hava ve hava savunma unsurlarının caydırıcılığı artırmayı ve hava sahasını güvenli hale getirmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca Malatya’ya konuşlandırılan Patriot sistemi ile balistik mühimmatların NATO ile iş birliği içinde etkisiz hâle getirildiği, S-400’lerin operasyonel değerlendirmeler doğrultusunda kullanılmadığı bildirildi.