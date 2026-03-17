CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir ay önce Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "Mal varlığını açıkla yoksa ben açıklarım" diye çağrı yapmıştı. Gürlek’e bir haftalık süre tanıyan Özel, sürenin sonunda açıklama yapmayınca eleştirilmişti. Ancak bakanların mal varlığı bildiriminde bulunması için bir aylık süresi vardı. Özel bunu bekledi ve süre doldu.

Özel de Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığıyla ilgili bugün saat 13:30'da CHP Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

Her darbede aparatlar oldu. Bir darbenin tankla tüfekle değil, cübbeyle geldiğinin ispatı.

Millet Atatürk'ün kurduğu partiye bir kredi verdi. Bunun sonunda sadece 4 ay sonra girilen seçimde 21 yıllık iktidar, 'hiç yenilmiyoruz' diyen iktidar ilk kez yenildi.

47 yıl sonra Cumhuriyet'in kurucu partisi birinci parti oldu.

Sayın Erdoğan, bizimle rekabet edemeyeceğini anladı. Partisinden ümidi yok. Ben bugün Meclis'teki vekillerin anlattıklarımı duyduktan sonra ne hissedeceğini, ne düşündüğünü merak ediyorum.

Erdoğan, AK Parti yargı kollarını kurdu ve göreve getirdi. 'Zekeriya Öz' gibi bir profil bulması gerekiyordu, buldu getirdi.

Mahkeme mahkeme gezdirdi, adaleti katlettirdi ve bakan yaptı.

Çeteleşme yargının en tepesine sirayet etti.

AK Parti'nin yargı kollarından doğan bu çete bir darbe planını adım adım işletti.

Önce Esenyurt'u görevden aldılar, ardından Beşiktaş en sonunda bu ülkeye en büyük sivil darbeyi yaptılar.

Devletin verdiği diplomayı, mührü, imzayı inkar ettiler.

Aynı saatlerde bir yandan terör soruşturması yürüyordu, bir başkası rüşvetten harekete geçiyordu.

Her birisi üzerinde gizlilik olan soruşturmaları eş zamanlı olarak yandaş medyaya sızdırıldı. Darbe metnini de TRT'den okudular.

Bu operasyonları yürüten başsavcı 2016'da hakim olarak İstanbul'da göreve başladı.

Akın Gürlek, Tekirdağ'da görev yaparken bilirkişi Satılmış Canayakın'la birlikte çalışmışlar. Yolları tekrar İstanbul'da kesişti.

Akın Gürlek ne zaman bilirkişi istese 8 bin bilirkişi arasından kurada Satılmış Canayakın çıktı. Tam 15 kez...

Belli bir yere gelirken eğri oturup doğru konuşacağız.

Bir yerde cumhuriyet başsavcısı olmak, bir yerde ağır ceza reisi olmak kolay değil.

Türkiye'de aranıp bulunamayan hakim ve savcının performansı...

Selahattin Demirtaş'a ceza veren 4 yıl 8 ay ceza veren oydu.

Anayasa Mahkemesi ve AİHM bozdu.

Sırrı Süreya Önder'e ceza verdi, Anayasa Mahkemesi bozdu.

Sözcü gazetesi ve yazarlarına ceza veren Akın Gürlek'ti.

Canan Kaftancıoğlu'na ceza veren oydu.

Enis Berberoğlu'na yine ceza veren oydu. Anayasa Mahkemesi bozdu.

Bu kadar bozulmuş aldığı kararlar...

Belediye başkanlarını polis ve jandarmayla kollarına girip, drone çektirmeler, ailelere, eşlere, evlatlara dokunuldu. Yetkisi olmayan illere operasyon yaptı. Akılalmaz hukuksuzluklar.

İBB Tayyip Bey'deyken Binali Yıldırım, topladığı paralarla havuz medyasını kurdu. O dönem çalışan bütün gazeteciler, muhabirler bilir.

SÜRÜLEN HAKİMLER HARİTASI

Yener Toruner İBB davasından tutuklu, İBB'den daha önce ihale almış şirketin mali işlerine bakan kişi tutuklu.

Bu kişinin oğluna avukat gidiyor. 'Baban bu iftiranameye imza atacak, şu kadar da para verecek ve serbest bırakılacak' diyor. Savcıyla bile konuşturulmuş. Gittim HSK ile de görüştüm. Ses kaydını bile verdim.

Mücahit Binici AKP'de yöneticilik yapmış avukat. Murat Kapki'den 2 milyon dolar para istiyor, seni serbest bırakacağım diyor. Mehmet Yıldırım da Mücahit Binici de serbest dolaşıyor.

Namuslu hakimler de var. Ekrem Başkan'ın 'Beylikdüzü Davası'na bakan hakimi Diyarbakır'a sürdüler. 'Ahmak Davası'na bakan hakimi Samsun'a sürdüler. Akın Gürlek'in talimatlarına uymayan 8 hakimi sürdüler.

İŞTE AKIN GÜRLEK'İN AÇIKLANAN MAL VARLIĞI

Liyakat yok, özgüven yok, tecrübe yok. Böyle olunca ne oluyor? Bu işi herhangi birine yaptırabilir misiniz?

Bu ödülle sadece kariyerle sınırlı kalmadı. Ortada açıklanamayan zenginleşme var.

Akın Gürlek, boğaza nazır villa verdiler. Lüks villanın tadilatına 62 milyon verildi.

Lüksemburg'da bir yatı var. Orada demirli, Türkiye'den değil Hollanda'dan alındı.

Avrupa Konutları daire 1 (26 milyon 250 bin TL)

Avrupa Konutları daire 1 (26 milyon 250 bin TL)

Beykoz’da villa (85 milyon TL)

Avcılar’da daire (15.5 milyon TL)

Tuzla’da daire (10 milyon TL)

Çankaya’da ev (35.5 milyon TL)

Beytepe’de daire (25 milyon TL)

Beytepe’de daire (17.5 milyon TL)

Beytepe daire (23 Milyon TL

İzmir Konak’ta daire (21 milyon TL)

İzmir Konak’ta daire (27 milyon TL)

Çanakkale’de arsa (Paha biçilmez)

Esenyurt’ta daire (7 milyon TL’ye sattı)

47 milyon TL’ye konut sattı

27.750 TL’ye taşınmaz sattı

TOPLAM 452 MİLYON LİRA

-11 konut ve 1 arsasının ortalama değeri 325,5 milyon lira

-Alıp sattığı 4 konutun işlem tutarı 126,5 milyon lira

-Yani mevcut taşınmazlarının ve satılan mülklerinin toplam işlem hacmi 452 milyon lira

'10 HAKİM VE SAVCI 19 YIL ÇALIŞSALAR BELKİ ALIR'

Satılan 4 konutun değeri 126 milyon TL. Toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul var. Hesabında 1 kuruş parası yoksa bile 452 milyon TL'si var. Şu ana kadar aldığı maaşla bir şişe su içmese 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış. 10 hakim ve savcı 19 yıl çalışsalar hepsini o zaman satın alabilirler. Satışlardan elde edilen gelirler nerede? Senet karşılığı alınan konutlar nerede düzenlendi. Senetlerin parası nereden ödendi? Akın Gürlek'in eşinin mal varlığından bahsetmedik. Aile ve eşle uğraşmama hassasiyetimizi biliyorsunuz. Bu alışverişlerin tamamının çantacıları, alanları-satanları belli oldu.

Bu mu mertlik, bu mu yiğitlik? Bugünkü basın toplantısının adı 'Turpun Küçüğü'... 'Turpun Büyüğü'nü bilmeyen var mı?

AYRINTILAR GELİYOR...