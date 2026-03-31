Türkiye, bu sabah da CHP'li belediyelere yapılan operasyonla uyandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı.

Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin usulsüzlük ve rüşvetle suçlanıyor.

Operasyonun ardından CHP lideri Özgür Özel'in saat 15:30'da açıklama yapacağı bildirildi.

Özel'in açıklamaları şöyle:

31 Mart yerel seçim zaferimizin Milli bir zaferle denk gelmesini istedik, umarak uyumuştum. Sabahın erken saatlerinde Bursa'ya yapılan operasyonla uyandık.

2023 seçimleri sonrası seçmenle duygusal bağ kopmuştu. Sonra kadınlar ve gençlerin çoğunluk olduğu bir grup değişim istedi. Buna inanıyorduk. Bir yola çıktık. Buna önce çok az insan inandı.

Olmaz denilen oldu... Bir değişim oldu partide. Değişim olduktan sonra dedik ki, 'Nasıl Bülent Ecevit başardıysa, bizde yapacağız' demiştik.

İlk sınav 4 ay sonraydı.

Ve kazandık. Davul zurna olmasın, korna çalınmasın dedim. Kaybeden yok, Türkiye kazandı dedim.

Kazanacağımızı biliyordum, kazanınca ne yapacağımızı da biliyordum.

O yerel seçimin bir fırsat, bir görev olduğunu biliyordum.

Madem millet 1.parti olma görevi verdi, 1.parti gibi görev yapacağız dedim.

Erdoğan'ı bayramda aradım, küfür yiyeceğimi bile bile genel merkezimizde kapıda karşıladım, uğurladım.

Millet kavga istemiyorum dedi. Bu Türkiye'ye iyi geldi.

O 'yumuşama' dedi, ben 'normalleşme' dedim.

Millet 'normalinin' bu olduğuna inanıyor.

Ben defolup gidebilirdim, yeter ki bu millet iyi olsun.

Hep gerginlik üzerinden bir siyaset istemiyor millet.

İlk kez hava, kara, deniz 3 harp okulunda birinciler kadın oldu, 8 gün sonra kavga çıkardılar, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' dedi diye.

'Normal normal' dururken, millet sevmişti.

Esenyurt'a kayyuma atanana kadar, ne Erdoğan ne ben ona kötü bir şey demedik, hakaret etmedik.

O günden sonra balta çektiler bize balta!

Milletin seçtiği 1.partiye balta çektiler.

Anketlerde yüzde 60 CHP'ye yapılan operasyonlar siyasidir diyor, aç bak anketlere...

1 yıl boyunca saldırıyorlar.

TRT, havuz medyası, merkez medyası...

Bugün yazdırıyor, 'Mutlak Butlan gelebilir' daha ne kadar şantaj yapacaksınız? 'Dokunulmazlık kalkabilirmiş' aldım mesajı... Biz teslim olmayız, direnişin partisi burası. Aha da teslim edersek, teslim olursak ne olsun. Direnmeye devam edeceğiz. Gücümüzün son damlasına kadar devam edeceğiz. Herkes aklını başına alacak.

47 yıl sonra kazandığımız Bursa'yı, 31 Mart yargı operasyonuyla almaya çalışıyorlar.

Mafya mısınız lan siz? Bursa'da meclis çoğunluğu onlarda ya. Başkana atacak içeri, belediyeyi alacak.

Ne konuşuyorsunuz, ne anlatıyorsun? Kazanamadığın, seçilemediğin Bursa'yı almaya çalışıyorsun.

Bu mesele bir belediyeden fazlası. İçeride dimdik yatıyor arkadaşlarım.

7 yıl önce yaşanan bir olayla, icat çıkarıp bugün belediyeyi almaya çalışıyorlar.

Mevzu ya AKP'ye katıl ya da içeri yatarsan diyorlar.

Sizin Bursa'yı nasıl yönettiğinizi millet gördü. Bursa'da iki kişiden biri Mustafa Bozbey'i seçti.

Kazananı majesteleri içeri atıyor. Kaybedeni arıyor. Rakibi kaybedecek.

CHP'nin başına örülen çorap, milletin başına geçirilen çuvaldır.

Amerika'nın desteğiyle yapılıyor.

CHP'nin evinde yangın çıkıyor diye sevinen varsa, 'Komşuyuz he, bizim ev yanarsa apartman yanar' diyorum, Herkes dikkat etsin. Bu ülkeyi küllerinden doğurmuş partiyiz.

Önümüzdeki Nisan ya da Mayıs ayında getir sandığı, 'ol aday oluyorsan' Erken seçim yapalım gel. Biz, 'Hırsızsak, yolsuzsak' hadi gidelim seçime. Adayım kazanamazsa siyaseti bırakıyorum.

Millete güveniyorum, yüzde 60'ı görüyorum.

Kayyum atadığınız, operasyon yaptığınız belediyelere sandık gelsin. AKP'ye kaybedersem yine siyaseti bırakıyorum. Var mı cesaretin Erdoğan?

