Sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara'da yükselen tansiyon, CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesiyle zirveye çıktı. Yoğun biber gazı eşliğinde parti binasına girildi, kapılar kırıldı. Müdahale esnasında parti binasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine ulaştırılan tahliye tebligatını yırttı.

Parti binasının bahçesinde kameralar karşısına geçen Özel, "İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum, CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Meclis'e yürüyoruz. Bundan sonra durmak yok. Kaybedenler geride kalsın" ifadelerini kullandı.

'HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPTI'

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

Mücadele arkadaşlarım ve ben yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Atatürk'ün partisine tesim olmak yakışmıyor. Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle, teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum.

Ekrem Başkan da değişim için için buradan yola çıkan, partinin her bir neferi de kendine yakışanı yapıyor, birileri de kendisine yakışanı yapıyor.

Bugün sabahın 7'sinde biz onlara en kısa süre kurultay ilan edin bu sorun bitsin demişken, sabahın 7'sinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa, onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendisine yakışanı yaptı, 80 yaşında, 16 yaşında direnenler de kendisine yakışanı yaptı.

Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Devletin polisini baba ocağına yığanlara, polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktıranlara yazıklar olsun.

'MECLİS'E YÜRÜYORUZ'

Biz zaten bu seçimi kazanmayı bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık, sokakta yaptık meydanda yaptık. İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum, CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Benimle iktidara yürümeye var mısınız?

Meclis'e yürüyoruz. Bundan sonra durmak yok. Kaybedenler geride kalsın.