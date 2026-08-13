İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Mabel Matiz adıyla tanınan şarkıcının dijital platformlarda yayımlanan “Ha Leylim” isimli şarkısı ve video klibi hakkında inceleme başlattı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, şarkının sözleri ile video klibin görsel içeriğinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226’ncı maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması amacıyla re’sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayınlanan ‘Ha Leylim’ isimli şarkıya ait video klibin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı değerlendirilmekle, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

‘PERPERİŞAN’ ŞARKISI İÇİN DE DAVA AÇILMIŞTI

Mabel Matiz hakkında daha önce de “Perperişan” isimli şarkısı nedeniyle dava açılmıştı.

Şarkının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmadan yayımlandığı iddiasıyla yürütülen yargılama sonucunda mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Mabel Matiz’in beraatine karar vermişti.