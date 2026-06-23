'Mutlak Butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı makamına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’de katıldığı yayında Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına 'Evet' oyu verdiği için pişman olmadığını söylemesinin ardından tepki topladı. KABUL ETMEDİ Bu açıklamanın hemen ardından Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Necdet Saraç, 'Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek. Ziyaretin ardından Kemal Bey’in açıklamasını hep birlikte dinleriz' ifadelerini kullandı. Ancak Selahattin Demirtaş’ın, Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmediği öğrenildi. 10 YILDIR TUTUKLU Selahattin Demirtaş, 2016 yılında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine girdi. Yaklaşık 10 yıldır tutuklu bulunan Demirtaş’ın yargılanma sürecinin önünü açan düzenleme, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da destek verdiği oylamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmişti.

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