Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş'in liderliği yaptığı Süleymancılar cemaatine 17 ilde operasyon düzenlendi.

Suç örgütü iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, Kuriş ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı. Toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı öğrenildi. Söz konusu adreslerin 43'ü doğrudan adres, 80'i ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştu.

KARA PARA AKLAMA İDDİASI

Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

100 MİLYAR LİRA PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı ifade edildi.